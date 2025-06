Polícia prende 16 suspeitos em operação contra tráfico de drogas na Candangolândia

Ao longo de 12 meses, as investigações levaram à polícia a uma estrutura criminosa moderna e descentralizada - (crédito: Divulgação/PCDF)

A operação Nexus, deflagrada pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) contra uma rede de traficantes instalada na Candangolândia, levou 16 pessoas à cadeia. O balanço foi repassado pela corporação no final da manhã desta quinta-feira (26/6).

Mais de 200 policiais civis foram escalados para cumprir 38 mandados de busca e apreensão em dezenas de endereços ligados aos alvos. Nas casas, os investigadores encontraram skunk, haxixe, cocaína e armas de fogo.

Ao longo de 12 meses, as investigações levaram à polícia a uma estrutura criminosa moderna e descentralizada: os traficantes utilizavam redes sociais como Instagram e Facebook para ofertar os entorpecentes, publicando fotos, preços, informações sobre peso, qualidade e forma de pagamento — normalmente via Pix. A entrega das drogas era feita de forma presencial, muitas vezes com o auxílio de aplicativos de entrega para mascarar a operação criminosa.

Segundo os investigadores, parte dos envolvidos são moradores da Candangolândia, onde o grupo mantinha a base de atuação. O nome da operação — Nexus — faz referência à conexão entre os diferentes núcleos do tráfico identificados na região, com ramificações ainda em apuração.

A ação integra a Operação Nacional Narké 4, articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi). A ofensiva nacional determina a intensificação das ações de repressão ao tráfico de drogas no país, entre os dias 21 e 29 de junho.