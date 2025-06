Homem é atingido por árvore enquanto caminhava em Ceilândia; veja vídeo

Um homem de 39 anos ficou ferido depois de uma árvore cair sobre ele na tarde desta quinta-feira (26/6), na QNN 22 de Ceilândia. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento do socorro prestado pelos militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Segundo a corporação, o homem estava consciente e orientado, mas com possível fratura no membro inferior esquerdo. Aos militares, ele contou que caminhava na calçada da via no momento em que a árvore caiu por cima dele.

Após avaliação, o morador foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Caso no Parque da Cidade

Em maio de 2022, um pinheiro de aproximadamente 20 metros caiu e atingiu um adolescente de 15 anos, no Parque da Cidade. Pedro Miguel Cardoso sofreu uma parada cardiorrespiratória na hora, foi internado e passou por diversas cirurgias, mas infelizmente ficou tetraplégico.