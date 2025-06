Polícia prende último suspeito de esquartejamento no Itapoã

A Polícia Civil (PCDF) prendeu nesta quarta-feira (25/6) o terceiro e último suspeito de envolvimento no brutal homicídio de Marcos Alexandre, de 34 anos, ocorrido entre 22 e 23 de fevereiro, na região do Itapoã. As investigações da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) revelaram que Marcos Alexandre, após uma discussão em uma residência no Itapoã, foi morto a facadas, esquartejado e o corpo dele foi ocultado em um freezer.

Após colocar as partes do cadáver no eletrodoméstico, em uma tentativa de apagar os vestígios do crime e dificultar o trabalho da polícia, os criminosos ainda transportaram o corpo para uma área de pinheiral no Paranoá, onde atearam fogo no freezer. A descoberta do cadáver, cerca de um mês após os fatos, inicialmente tratada como desaparecimento, revelou a extensão da violência.

A prisão do último suspeito, de 25 anos, ocorreu em via pública, nas proximidades do Condomínio Del Lago 1, no Itapoã. Ele se junta a outros dois envolvidos já detidos: um homem de 24 anos, que confessou a autoria do assassinato, e um jovem de 19 anos, que auxiliou na ocultação do corpo. Todos os suspeitos foram presos preventivamente.