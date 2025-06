Formiga da Roça representará o DF no São João de Campina Grande

Um dos grupos juninos mais tradicionais e premiados do Distrito Federal, a quadrilha Formiga da Roça embarca no próximo sábado (29/6) para Campina Grande (PB), onde participará do “Maior São João do Mundo”. A apresentação será no mesmo dia, às 21h, no palco principal do evento, em uma participação especial com a banda Forró de Feira.

A trupe formada por 90 integrantes — entre dançarinos, músicos, coreógrafos e equipe técnica — partirá de Brasília às 4h da manhã. A viagem marca um momento especial na trajetória da quadrilha, atual campeã da primeira etapa do Circuito da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (LINQ-DFE). Com esse desempenho, o grupo é apontado como uma das favoritas a representar o DF no Concurso Nacional da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (CONFEBRAQ), que será realizado em Canaã dos Carajás (PA).

“Representar Brasília no Maior São João do Mundo é um sonho antigo que agora se realiza. É a nossa cultura, a nossa história, o nosso cerrado encontrando o coração do Nordeste”, afirma Patrese Ricardo, presidente da Formiga da Roça.

A participação em Campina Grande foi viabilizada por meio do projeto aprovado no programa Conexão Cultura DF, do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A iniciativa garantiu recursos para 45 membros da equipe, e, com apoio de parceiros e recursos próprios, o grupo ampliou a caravana para 90 pessoas.

Além da apresentação, a quadrilha fará uma imersão cultural em 30 de junho, com visitas a museus, feiras de artesanato e ao mercado central de Campina Grande. As atividades buscam estreitar laços com a cultura nordestina e dialogam diretamente com a identidade visual e estética da Formiga da Roça.