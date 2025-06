BL Bianca Lucca

Estação de festas juninas pode ir além da diversão - (crédito: Divulgação)

Populares em diversas regiões do Brasil, as comemorações juninas derivam de celebrações pagãs do solstício de verão, posteriormente adaptadas pelo catolicismo e trazidas ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Para as crianças, a temporada é marcada por eventos escolares, muita festa e também pode ser uma ferramenta educativa.

Segundo o pedagogo Marcelo Tavares, do Sigma, é parte de qualquer aprendizado significativo a inserção das crianças na cultura de suas comunidades, sejam elas locais ou nacionais. “Tomar conhecimento sobre saberes tradicionais, estudá-los e experimentá-los é um aprendizado. Da mesma forma, incorporar essa temática tão rica em aulas de física, química e biologia, tornam esses conteúdos mais práticos e significativos”, pontua Tavares, que defende uma celebração junina para além de apenas festas.

“Fazer as crianças entenderem que são parte de uma construção histórica e cultural é um elemento chave da própria construção da nacionalidade. Isso estimula a curiosidade, o respeito à diversidade e a celebração de costumes e práticas que talvez não estejam tão próximas da realidade delas", detalha.

Em um planejamento pedagógico, contar lendas e causos regionais pode estimular habilidades nas crianças. “Há necessidade de respeitar esses saberes e inspirá-los na prática pedagógica de forma relevante”, esclarece o especialista.

Na opinião de Tavares, a pesquisa séria e o planejamento pedagógico intencional são os elementos-chave desse processo. Segundo o pedagogo, quando tratadas com seriedade e respeito, essas comemorações permitem às crianças se reconhecerem como parte de um tecido histórico-cultural mais amplo, promovendo não apenas a educação, mas também o pertencimento.