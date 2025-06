Vela pode ser causa de Incêndio que tirou a vida de morador da 408 sul

Uma vela acesa pode ter sido a causa do incêndio que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27/6) no bloco F da SQS 408 e matou um morador de 75 anos.

De acordo com vizinhos, o homem tinha o costume de, diariamente, acender uma vela, possivelmente para fins religiosos. Ele foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) na sala, mesmo local onde as chamas tiveram início, segundo moradores próximos.