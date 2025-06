Maior sino do mundo toca pela primeira vez em Trindade (GO)

O maior sino do mundo, o Vox Patris, deu seu primeiro badalo nesta quinta-feira (26/6), durante uma celebração nas obras do Novo Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO).

O momento faz parte da programação oficial da Romaria do Divino Pai Eterno 2025 e ocorreu na área onde o sino está instalado, no Novo Santuário. A cerimônia foi aberta ao público e celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom José Roberto. A romaria tem início nesta sexta-feira (27/6) e segue até o dia 6 de julho.

Com impressionantes 55 toneladas, 4,5 metros de diâmetro, 4 metros de altura e som de 120 decibéis, o toque do Vox Patris pode ser ouvido a mais de 10 quilômetros de distância. O sino foi produzido em Cracóvia, na Polônia, e é feito de bronze, com 78% de cobre e 22% de estanho.