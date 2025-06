Com lábia afiada, cantor sertanejo enganou dezenas de mulheres no DF

Com uma lábia afiada, um cantor sertanejo enganou dezenas de mulheres no Distrito Federal e em Goiás. Wagner Oliveira, 43 anos, agia como estelionatário amoroso, mantendo relacionamento com as vítimas e aplicando golpes financeiros em um prejuízo incalculável. O homem foi preso nessa quinta-feira (26/6).

Wagner era procurado por um golpe do mesmo modus operandi na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF, mas passou a ser investigado também na capital federal, depois que uma mulher procurou a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) para denunciar o autor. A vítima contou que manteve um namoro de três meses com o cantor. Nesse período, financiou um carro para ele no nome dela e pegou empréstimo de R$ 20 mil.

A farsa foi descoberta pela filha da vítima. Desconfiada, a jovem pesquisou o nome do homem na internet e encontrou reportagens e processos que colocavam Wagner sob acusação de estelionato, em 2023. O relato da mulher é semelhante ao que consta em outras 40 ocorrências registradas no DF e em Goiás.

A delegada Bruna Eiras, chefe da 8ª DP, detalha como agia o golpista. “Ele conhecia a vítima por um app de relacionamento ou rede social, ganhava a confiança, marcava um encontro presencial e os dois iniciavam um relacionamento. O autor se apresentava como empresário do ramo de eletrônicos e alegava ter mercadorias retidas na Receita Federal. Para retirá-las, dizia ter que pagar uma taxa de imposto”, relata.

Wagner afirmava ter lojas na Feira dos Importados e no Shopping Gilberto Salomão. Comovidas, as vítimas depositavam valores na conta do homem. “Ele ficava com o dinheiro para si e, ao longo da relação, pedia mais valores emprestados, fazia com que as mulheres tirassem carro no nome dele”, detalha a delegada.

O golpe só era notado quando Wagner decidia terminar o namoro após ser questionado pelas vítimas sobre os pagamentos. De acordo com a delegada, ele usava da cobrança para se mostrar indignado com a desconfiança e escapar ileso. “Não atendia mais ligações, nem respondia mensagens”, acrescenta.

Prisão

Os policiais da 8ª DP fizeram diligências com o objetivo de localizar e prender o autor, a fim de evitar que ele fizesse novas vítimas. Na quinta-feira, após campanas, os agentes encontraram Wagner na Estrutural. Ele foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça do Distrito Federal pelos crimes cometidos na capital, e, posteriormente, será transferido para Goiás.