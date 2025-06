Vídeo: câmeras flagram idoso sendo agredido pelo filho na Asa Sul

Imagens de câmeras de segurança flagraram um idoso de 85 anos sendo agredido em plena luz do dia, na Entrequadra 712/912 Sul. Segundo testemunhas, a vítima sofre de Alzheimer e teria sido agredida pelo próprio filho, que tentava forçá-la a entrar em um carro que os aguardava.

No vídeo, é possível ver o momento em que os dois saem de um condomínio. O filho puxa o idoso pela gola da blusa, fazendo com que ele caia no chão. Ao fim das imagens, o agressor desfere um soco no rosto do pai.

A violência teria ocorrido em 17 de junho, por volta das 17h35. As imagens, no entanto, só foram divulgadas nesta semana e causaram comoção. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin). De acordo com a delegada-chefe da unidade, Ângela Santos, as providências para ouvir todos os envolvidos estão sendo tomadas.

Veja a agressão: