Justiça suspende última audiência pública sobre o PDOT

De acordo com a decisão, a dinâmica do processo vinha desprezando a participação popular e de entidades representativas. - (crédito: Ascom/TJDFT)

A Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Prourb/MPDFT) conseguiu uma liminar na Justiça para suspender a audiência pública final para a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT).

A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Tribunal de Justiça (TJDFT) acolheu os argumentos do Ministério Público e considerou que o processo vinha sendo conduzido de forma apressada, sem garantir a participação ampla e bem-informada da população. A última audiência estava marcada para este sábado (28/6).

De acordo com a Prourb, o cronograma acelerado imposto para aprovar o PDOT compromete a análise técnica e a participação popular. A ação também aponta que a minuta do projeto de lei foi disponibilizada para avaliação das instâncias de participação social e da população por um período de apenas 15 dias.

Segundo a Promotoria, também não foram apresentados estudos e justificativas técnicas detalhadas para todas as propostas, como a transformação de áreas rurais em urbanas e a inclusão de novas áreas na estratégia de regularização. Sem essas informações, a participação popular é meramente formal, e não efetiva, segundo a ação.

De acordo com a decisão, proferida nessa quinta-feira (26/6), a dinâmica do processo vinha desprezando a participação popular e de entidades representativas, tratando as audiências públicas como uma mera formalidade.

A Justiça determinou que o processo fique suspenso até que sejam corrigidas as falhas apontadas, garantindo que as informações sobre o PDOT sejam prestadas de forma adequada à população e que as sugestões da sociedade e dos órgãos técnicos sejam devidamente consideradas.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF), responsável pelo PDOT, mas, até o momento desta publicação, não obteve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.