Suspeito de invadir imóveis de luxo no DF é preso; grupo tem ligação com facções

Um integrante de uma organização criminosa responsável por invadir imóveis de luxo no Distrito Federal foi preso na manhã desta sexta-feira (27/6). Ele seria membro de uma quadrilha com atuação nacional e teria vínculos com facções criminosas. A ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia, do Cruzeiro.

As investigações haviam resultado, no mês passado, na prisão do líder do grupo. Agora, os policiais identificaram outros dois comparsas, um deles foi preso nesta manhã. O terceiro suspeito já teve mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.