Em cinco horas, dois motociclistas morrem em acidentes no DF

Dois motociclistas jovens morreram em diferentes acidentes de trânsito, em um intervalo de cinco horas, no Distrito Federal. Na manhã desta sexta-feira (27/6), por volta das 7h40, uma moto Honda/CG e um veículo Fiat/Strada envolveram-se em um acidente que resultou na morte de um homem de 34 anos. O caso ocorreu na DF-280, próximo ao Condomínio São Francisco, sentido Santo Antônio do Descoberto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), quando o socorro chegou, o motociclista estava no chão da via e em parada cardiorrespiratória. No resgate, que teve o apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), as equipes trabalharam com a Reanimação Cardiopulmonar (RCP) por 50 minutos, porém, os sinais vitais não foram reestabelecidos e a morte foi declarada no local. O condutor do outro veículo envolvido no acidente, de 67 anos, não teve ferimentos e não precisou ser levado ao hospital.







Às 12h40, os bombeiros foram acionados para outro acidente envolvendo motociclista. Uma colisão entre um veículo Honda/CRV e uma motocicleta Honda/CG resultou na morte de um homem de 22 anos, na BR-020, altura do Córrego do Arrozal, sentido Planaltina. Segundo testemunhas, a batida ocorreu no fim do desvio localizado entre o km 12,5 e o km 15, em obras para a construção de uma faixa.



Quando a equipe do CBMDF chegou ao local, o motociclista apresentava ferimentos graves na cabeça e já estava morto. O condutor do outro veículo, de 73 anos, não se feriu nem precisou de transporte para unidade de saúde. Na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), constatou-se, por exame de etilômetro, que o motorista não ingeriu bebida alcoólica. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. A via passou cerca de quatro horas engarrafada.