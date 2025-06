Concessão de uso do terreno ao Clube de Golfe de Brasília é oficializada

Ibaneis homenageado em placa que marca concessão de uso do terreno do Clube de Golfe de Brasília - (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília)

Na tarde deste sábado (28/6), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da cerimônia de aposição da placa que oficializa a concessão de uso do terreno ao Clube de Golfe de Brasília, no Setor de Clubes Sul.

Na ocasião, o chefe do Executivo local foi homenageado com a inclusão de seu nome na placa. Ibaneis agradeceu a homenagem e disse que “ser reconhecido pelas benfeitorias, é sempre muito bom”.

O presidente do clube, Norton de Andrade Fritzsche afirmou que a concessão “foi um sonho que atravessou gerações e, hoje, se tornou realidade”. O vice-presidente, João Batista Lira Rodrigues, ressaltou que não há nenhuma outra placa de homenagem no campo. “No mundo, se você pisar em um campo de golfe, os nomes que estarão lá são de pessoas especiais. O governador conseguiu colocar seu nome na nossa história”, afirmou.

O clube, que ocupa a área há cerca de 50 anos, passa a contar com a regularização jurídica da área que utiliza, graças à iniciativa do GDF de legalizar ocupações históricas.

A concessão foi viabilizada com base na Lei Distrital nº 6.888/2021, sancionada pelo próprio governador, e regulamentada pelo Decreto nº 43.209/2022, que trata da regularização de áreas públicas tradicionalmente ocupadas por associações e entidades sem fins lucrativos no DF.