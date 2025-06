Homem morre após cair de parapente à margem da BR-040

Um piloto de parapente de 56 anos morreu no final da tarde desta sexta-feira (27/6) após cair com o equipamento às margens da BR-040, nas proximidades de Valparaíso (GO).

Os socorristas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram o parapente caído e a vítima com múltiplas fraturas. Apesar dos esforços da equipe, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. A área foi isolada e ficou sob os cuidados da Polícia Militar de Goiás (PMGO).