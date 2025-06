Morre José Ornellas, ex-governador do DF, aos 103 anos

Governador do Distrito Federal entre os anos de 1982 e 1985, José Ornellas de Souza Filho, conhecido como Zé Ornellas, morreu neste sábado (28/6), aos 103 anos.

















Nascido no Rio de Janeiro, o oficial do Exército chegou ao DF em 1973, com 51 anos, designado para um trabalho provisório, de oito meses, na Subsecretaria de Educação do Ministério da Educação e Cultura.

No ano seguinte, Ornellas ingressou na Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), onde foi secretário de recursos humanos e vice-presidente até 1982, quando foi nomeado governador do Distrito Federal. Ele assumiu a chefia do Executivo brasiliense em julho daquele ano, em substituição a Aimé Lamaison.

Durante o mandato, o ex-governador criou a Vila São José, em Brazlândia, urbanizou Planaltina e fez as obras de captação fluvial em Ceilândia, principalmente no Setor O.

Em abril de 1985, Ornelas deixou o governo de Brasília. Em outubro de 1990, filiou-se ao Partido Liberal (PL) e foi eleito deputado distrital. Em agosto de 1993, licenciou-se do mandato para ocupar o cargo de secretário da Indústria, Comércio e Desenvolvimento do Distrito Federal, no governo de Joaquim Roriz (1991-1994). De volta à Câmara Legislativa após oito meses à frente da secretaria, candidatou-se à reeleição, uma vez mais pela legenda liberal, no pleito de outubro de 1994, não obtendo votação suficiente para garantir-lhe o retorno àquela casa.

Em entrevista ao Correio no aniversário de 100 anos, Ornellas compartilhou que o segredo para a longevidade é "ter uma boa saúde, ter uma vida de muito trabalho, exercício físico, alimentar-se bem e ter paz em seu lar".

"Sinto-me muito feliz, pois cheguei até aqui com saúde, reconhecido como um homem de bem em minhas importantes missões, querido por meus amigos e com uma família extraordinária, especialmente minha querida esposa Zely, que faz também 100 anos", disse.