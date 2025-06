Homem é preso por violência doméstica e ameaça com arma de fogo

Um homem foi preso por violência doméstica no Residencial Oeste, em São Sebastião. A vítima, companheira do suspeito, relatou que vivia sob ameaças constantes e confirmou que ele mantinha uma arma de fogo em casa.

Após as denúncias, uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi à residência do casal, na Quadra 102, para prender o indivíduo. No local, o suspeito resistiu à prisão e tentou dificultar o acesso da polícia com a presença de um cão da raça pitbull. A filha deles interveio prendendo o animal e permitiu a entrada das autoridades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão (Gtop 41) imobilizaram o suspeito dentro do banheiro. Durante a busca na residência, foi encontrada uma pistola calibre .40 com cinco munições intactas guardadas em um cofre, além de diversas munições de outros calibres.

O suspeito e o material apreendido foram levados à 30ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.