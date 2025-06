Polícia Militar prende dois foragidos da Justiça

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesse sábado (28/6), dois homens com mandados de prisão em aberto e apreendeu um celular com registro de roubo ou furto. As ações ocorreram nas regiões da Asa Norte e de Ceilândia.

A primeira ocorrência teve início após o Serviço de Inteligência da corporação repassar informações sobre a presença de um homem procurado pela Justiça na região da Asa Norte.

O suspeito foi localizado nas proximidades do Setor Terminal Norte (STN), Conjunto A, em frente a um hipermercado. Ele não apresentou resistência durante a abordagem e foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Durante a verificação dos pertences do homem, os policiais constataram que o celular em sua posse possuía restrição por roubo ou furto, o que configura o crime de receptação, conforme previsto no Código Penal.

No mesmo dia, a PMDF realizou outra prisão, desta vez em Ceilândia. Policiais militares do 8º Batalhão patrulhavam a região quando um homem, ao avistar a viatura, fugiu em direção oposta. Ele foi alcançado e abordado pela equipe.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas, verificou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.