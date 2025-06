Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, PM prende o autor

Um homem foi preso por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes, em uma residência na Chácara 51 do Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN). Segundo a vítima, o agressor puxou seu cabelo e exibiu o revólver na cintura durante as ameaças. Para conseguir escapar e pedir socorro, a mulher disse ao suspeito que sairia para comprar um lanche e fez a ligação ao 190.

A prisão ocorreu após a vítima conseguir acionar a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e denunciar que foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. Os policiais foram até o local na noite deste domingo (29/6) e, com autorização da vítima, entraram na residência do casal.

Durante a abordagem, o homem foi encontrado com R$ 190 em espécie e porções de cocaína. Os militares encontraram um pote com porções de maconha, uma balança de precisão e aproximadamente R$ 9 mil em dinheiro. Além disso, foi apreendido um revólver calibre .38 com duas munições intactas.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 (DEAM 2), onde foi registrado a prisão em flagrante. O agressor relatou ter ingerido uma porção de cocaína antes da chegada dos policiais e passou mal. O homem foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde segue internado sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal.