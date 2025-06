PMDF apreende arma de fogo e prende homem após denúncia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma arma de fogo de uso restrito na madrugada deste domingo (29/6), na SHSN Quadra 100, Conjunto G. A ação foi desencadeada após um morador do Setor Habitacional Sol Nascente (P-Sul) abordar uma equipe da PMDF durante patrulhamento preventivo e relatar ter visto um homem portando uma arma em via pública.

Os policiais se deslocaram imediatamente até o endereço informado. Ao chegarem ao local, avistaram um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, correu em direção ao interior de uma residência, levando a mão à cintura, gesto que poderia indicar posse de arma de fogo.

Durante a busca no interior do imóvel, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm escondida dentro da lixeira do banheiro. Também foram encontradas 12 munições intactas do mesmo calibre. O homem abordado não possuía autorização legal para portar a arma.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e autuação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme previsto na legislação vigente.