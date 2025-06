Usina fotovoltaica será construída no DF e vai abastecer 400 escolas

A Companhia Energética de Brasília (CEB), por meio da subsidiária CEB Participações, firmou um convênio com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) para a construção de uma usina solar fotovoltaica (UFV) no Mangueiral. A construção terá capacidade instalada de 10 megawatts-pico (MWp) e está previsto para gerar aproximadamente 20 gigawatts-hora (GWh) por ano, o suficiente para abastecer 400 escolas públicas do DF, o equivalente a 60% da demanda energética da rede de ensino da capital. A previsão é que as obras da usina comecem ainda este ano.

Ao todo, serão investidos R$ 40 milhões, oriundos da Secretaria de Educação. A expectativa é que o empreendimento gere uma economia de até R$ 10 milhões por ano aos cofres públicos. Esse valor poderá ser destinado a melhorias na infraestrutura escolar, beneficiando os estudantes e profissionais da educação no DF.

A cerimônia de assinatura do convênio, que foi realizada nesta segunda-feira (30/6), no Palácio do Buriti, contou com a presença do governador do DF, Ibaneis Rocha, do presidente da CEB, Edison Garcia, da secretária de Educação, Helvia Paranaguá, além de outros representantes do governo.

Na ocasião, Ibaneis destacou que a proposta está alinhada à agenda estratégica de seu governo para consolidar a capital como referência nacional em sustentabilidade e transição energética. “Uma pauta que eu tenho colocado como prioritária é a questão da energia limpa”, afirmou. O chefe do Executivo ainda mencionou programas que estão em funcionamento como a isenção do IPVA para veículos híbridos e elétricos e o projeto de eletrificação dos ônibus no Plano Piloto.

Ibaneis também ressaltou a vontade de ampliar ainda mais o uso de fontes limpas nos serviços públicos. “Esse programa de geração de energia de fonte renovável para os prédios públicos do Distrito Federal é um projeto que a gente tem feito em parceria com a CEB. Eu tenho certeza que trará muito benefício à população da nossa capital”, ressaltou o governador.

O presidente da CEB, Edison Garcia destacou o papel da companhia na viabilização da iniciativa em parceria com a Secretaria de Educação. “Estamos avançando na política de sustentabilidade. Esse projeto marca um novo patamar na geração de energia renovável da administração pública”, declarou.

A secretária de Educação, Helvia Paranaguá, reforçou o trabalho da pasta na viabilização do projeto de geração de energia limpa. Segundo ela, os R$ 40 milhões destinados à construção da usina solar são fruto de recursos próprios da secretaria, oriundos de superávit. “Essa ação reafirma nosso papel como indutores da sustentabilidade e nos faz avançar na gestão eficiente, unindo inovação e responsabilidade”, enfatizou.