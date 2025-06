Mês do orgulho LGBTQIAP+: conheça as especialidades do HUB para a comunidade

Em celebração ao Dia do Orgulho LGBTQIAP+, o Hospital Universitário de Brasília (HUB), da Universidade de Brasília (UnB), relembra à população sobre o Ambulatório LGBTQIA+, que há três anos presta cuidados especializados de forma humanizada e gratuita para esta comunidade. Além de atendimentos psicológicos e psiquiátricos, o local também conta com ginecologia e obstetrícia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, mastologia, dermatologia, coloproctologia e infectologia. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Outro serviço ofertado nos ambulatórios LGBTQIAP+ e de Infectologia, é a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) — um programa de prevenção ao HIV. O protocolo consiste no uso de antirretrovirais orais por pessoas que não tem vírus, mas tem maior risco de contrair a infecção, como casais sorodiscordantes interessados em planejamento reprodutivo, gays e HSH (homens que fazem sexo com homens), mulheres trans e travestis, pessoas com relato frequente de sexo sem uso do preservativo ou múltiplas parcerias, profissionais do sexo e usuários de drogas.

Para ser atendido no Ambulatório LGBTQIA+, é preciso ser paciente do hospital e ter encaminhamento de alguma especialidade ou ter vínculo com a UnB e receber encaminhamento ao Ambulatório devido a alguma condição de assim. Pacientes que já fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) também podem ser atendidos a partir de um agendamento junto à recepção do Ambulatório 1, no corredor laranja, em qualquer dia da semana, em horário comercial, ou por telefone.

Serviço:

Atendimento especializado para LGBTQIA+

Local: Hospital Universitário de Brasília (HUB)

Especialidades: Psicológico, Psiquiátrico, Ginecologia e Obstetrícia, Otorrinolaringologista, Fonoaudiólogo, Mastologista, Dermatologista, Coloproctologista e Infectologista. ,

Atendimento: Segunda a sexta-feira, em horário comercial