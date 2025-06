Foragidos da justiça são presos graças a pontos de bloqueio em rodovias do DF

Dois foragidos da justiça, de 22 e 43 anos, foram presos por policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) em pontos de bloqueio realizados na noite deste domingo (29/06). Um foragido foi identificado em Santa Maria, e o outro, no Jardim Botânico.

O homem de 22 anos foi preso após os policiais abordarem um carro, com dois ocupantes, durante a operação Álcool Zero, na DF 495, em Santa Maria. Ao verificarem a identificação do condutor, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto e o encaminhou para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Na outra abordagem, realizada na subida da Ponte JK, a equipe do BPRv abordou outro veículo com dois ocupantes. Na identificação foi constatado que o passageiro, 43, tinha um mandado de prisão em aberto por associação criminosa, receptação e roubo. O homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para o cumprimento da ordem judicial.