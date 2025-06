Dois veículos capotam na DF 230, próximos à quarta entrada do Arapoanga

Dois veículos, um Celta preto e um Gol cinza, capotaram na DF 230, próximos à quarta entrada do Arapoanga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, a ocorrência foi atendida por volta das 13h28, com o empenho de



Segundo informações obtidas pelo Correio, chegando ao local, a equipe de socorro tomou providências necessárias para prevenção de incêndio e controle do tráfego. Por Alan Resah - especial para o CorreioDois veículos, um Celta preto e um Gol cinza, capotaram na DF 230, próximos à quarta entrada do Arapoanga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, a ocorrência foi atendida por volta das 13h28, com o empenho de quatro viaturas. O acidente não teve vítimas fatais.Segundo informações obtidas pelo Correio, chegando ao local, a equipe de socorro tomou providências necessárias para prevenção de incêndio e controle do tráfego. Após a avaliação dos socorristas, o condutor do Gol foi conduzido ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), consciente, porém apresentando sinais de perda parcial de equilíbrio e dores na cabeça.



Os bombeiros adotaram, então, o protocolo de trauma e levaram o motorista até o HRP. Após o atendimento da ocorrência, a liberação da via e os cuidados com o local ficaram aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.