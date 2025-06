Polícia Civil apreende R$ 700 mil em anabolizantes em Planaltina

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na sexta-feira (27/06), a Operação Anabolics, com o objetivo de combater o comércio ilegal de anabolizantes e medicamentos de uso controlado na região administrativa de Planaltina.

A investigação, conduzida pela 16ª Delegacia de Polícia, teve início a partir de denúncias anônimas e informações de inteligência que apontavam a atuação de um falso profissional da área da saúde. Segundo apurado, o suspeito vendia irregularmente esteroides anabolizantes androgênicos, realizando atendimentos presenciais em academias e efetuando entregas a domicílio por meio de aplicativos de mensagens.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram no interior do imóvel diversas substâncias de uso proibido e controlado, além de balanças de precisão, embalagens, rótulos com indícios de falsificação e instrumentos utilizados para simular prescrições médicas.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 700 mil, considerando o valor de mercado dos produtos e substâncias ilícitas encontrados.