Terror em Taguatinga: homem quebra copo no braço da companheira e é preso

Um homem de 18 anos foi preso por agredir a companheira, também de 18 anos, em Taguatinga Norte. A agressão ocorreu por volta das 22h de domingo (29/6), na QNG 2, lote 36, quando o suspeito quebrou um copo no braço da vítima, causando um corte profundo.

Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal foram acionadas para verificar uma possível situação de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima na rua, com um sangramento no braço esquerdo. A jovem relatou que havia sido ferida pelo companheiro com um copo de vidro quebrado durante uma discussão.

O agressor estava na residência, com uma criança no colo, que ele afirmou ser seu filho. Na casa, os militares encontraram fragmentos do copo quebrado e manchas de sangue, confirmando a versão da vítima.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Após o atendimento médico, ela foi levada à 12ª DP para formalizar a denúncia. O agressor foi conduzido à mesma delegacia, onde permaneceu detido. Segundo a polícia, ele possui uma extensa ficha criminal.