Nota Legal: prazo para indicação de conta bancária vai até sexta (4/7)

O prazo para indicação de conta bancária para o recebimento de créditos em dinheiro do Nota Legal foi prorrogado para esta sexta-feira (4/7). A medida, segundo a Portaria nº 4, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 6 de junho.

A decisão foi motivada pela realização de manutenção nos sistemas tributários da Secretaria de Economia (Seec-DF), que ocorre desde a última sexta (27/06) até esta segunda-feira (30/06). Mais de 64 mil consumidores, incluindo pessoas jurídicas optantes pelo Simples, já indicaram a conta bancária para resgate do saldo de créditos do Nota Legal, totalizando R$ 17 milhões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Para o contribuinte pedir o resgate, há duas condições: estar cadastrado e estar em dia com os débitos administrados pela Receita do DF. Para se cadastrar, é necessário acessar o site do Nota Legal e informar seus dados.