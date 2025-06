Creches terão reajuste de até 60% na verba do GDF para custear berçários

O Governo do Distrito Federal anunciou um novo pacote de medidas para ampliar o acesso à educação infantil e melhorar a qualidade do atendimento nos berçários das redes conveniadas de ensino na capital. O governador Ibaneis Rocha assinou nesta segunda-feira (30/6), decreto que aumenta os valores de repasse por aluno às creches parceiras da rede pública de ensino. A alteração será de 59,99% para o Berçário I (R$ 1.663) e de 14,28% para o Berçário II (R$ 1.188), que atendem alunos de até 2 anos e possuem custos mais elevados em função da necessidade de maior número de profissionais por criança.

De acordo com a secretária de Educação, Helvia Paranaguá, o maior impacto será no chamado Berçário I, que atende crianças de até um ano e exige maior número de profissionais, uso intensivo de fraldas e outros materiais. “Saímos de R$ 1.039,00 para R$ 1.663,00 nessa modalidade que é a que mais demanda custos para as nossas parceiras. Também aumentamos de R$ 920,00 para R$ 1.472,00 no cartão creche. Então, é um avanço muito grande”, afirmou Helvia.

“Essa questão das creches eu e a vice-governadora Celina Leão colocamos como objetivo: zerar essa fila. Quando assumimos o governo em 2019, tínhamos 26 mil crianças fora de creches”, lembrou Ibaneis. O chefe do Buriti ressaltou a importância da integração com a iniciativa privada, que resultou na criação do programa Cartão Creche. “Trouxemos a força do privado para nos auxiliar nessa missão tão importante que é cuidar das nossas crianças. Temos certeza de que teremos mais parceiros privados para conseguir alcançar o nosso objetivo de, até dezembro, acabar com toda a fila por creches do DF”, reforçou.

Ibaneis classificou os investimentos como estratégicos e fundamentais para o futuro das famílias do DF. “Esse é aquele dinheiro bem gasto, porque nós estamos investindo no futuro dessas crianças, que um dia vão estar à disposição da sociedade para prestar seu serviço e dar o retorno necessário. É um programa de extremo sucesso, que tem sido exemplo inclusive para outros estados”, afirmou.

Segundo a secretária, a medida corrige uma demanda que atingia as creches. “O bebê de quatro meses recebia o mesmo valor de uma criança maior, como do Maternal II, que já anda, come e vai ao banheiro sozinho. Isso aumentava muito o custo para quem atendia os menores”, explicou.

Com o novo valor per capita, a expectativa do governo é atrair mais instituições para firmar convênios com o GDF, especialmente nas etapas onde há maior déficit de vagas. “Agora, com essa diferença ficou interessante atender Berçário I e II, porque o nosso gargalo estava exatamente aí. O recurso não dava para cobrir as despesas. Com isso, nós vamos ampliar a oferta exatamente onde mais precisamos”, completou Helvia.