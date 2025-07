Vacina ACWY contra meningite começa a ser aplicada em bebês na rede pública do DF

Começa a ser aplicada, na rede pública do DF, a vacina ACWY nos bebês de 12 meses, como dose reforço para a meningocócica C, a partir desta terça-feira (1/7). A medida, que provém de orientação do Ministério da Saúde, amplia a proteção para os outros três sorotipos de bactéria (A, W e Y), prevenindo casos de meningite bacteriana e infecção generalizada no sangue.

O imunizante está disponível nas diversas salas de vacinas distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal. Atualmente, o imunizante é aplicado nos adolescentes de 11 a 14 anos. Os bebês recebiam três doses da vacina meningocócica C, sendo a última de reforço. Vale ressaltar que as crianças que já receberam as três doses não precisam tomar a dose de reforço com a ACWY, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).



