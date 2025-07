Cães são resgatados em situação de maus-tratos em comércio de Samambaia

Dois cães foram resgatados em situação de maus-tratos no interior de um comércio em Samambaia, próximo ao Centro de Ensino Fundamental 507. Os animais estavam presos em uma caixa de madeira coberta por tábuas e paletes. Eles passavam a noite chorando, sem acesso à água, comida, ventilação ou iluminação.

A situação chegou ao conhecimento das autoridades por meio de denúncias feitas pela comunidade pelo sistema de denúncias da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). No local, os agentes encontraram os cães, um de pelagem caramelo e outro preto, e confirmaram as condições insalubres.

Os animais foram encaminhados ao Hospital Veterinário Público de Taguatinga (HVEP) e acolhidos por protetores voluntários em um lar temporário.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), que instaurou inquérito para apurar o caso e identificar o responsável. O autor poderá responder pelo crime de prática de maus-tratos contra animais previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).