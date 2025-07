Dianteira de carro pega fogo em via próxima ao Riacho Fundo

Foi identificado um princípio de incêndio no cofre do motor do automóvel, com presença de fumaça e chamas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro pegou fogo na QN 05, próximo à passarela na saída do Riacho Fundo. Ao chegarem ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) identificaram um princípio de incêndio na dianteira do motor do automóvel, com presença de fumaça e chamas, na noite desta terça-feira (1/7).

Após avaliação dos riscos, os militares iniciaram rapidamente o combate com linhas de mangueira. O fogo foi contido e impediu que o veículo fosse totalmente consumido pelas chamas. O incidente não provocou vítimas. Foram empenhadas duas viaturas ao ocorrido. Veja fotos: