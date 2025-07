Incêndio atinge loja de manutenção de motocicletas, em Taguatinga

Um incêndio atingiu uma loja de manutenção de motocicletas, na QNH 11, em Taguatinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), havia uma grande quantidade de fumaça escura dentro da loja e foi necessário o arrombamento da porta para acessar o local, na noite desta terça-feira (1/7).

Em seguida, os militares iniciaram a extinção direta das chamas e o resfriamento das paredes adjacentes, evitando a propagação para imóveis vizinhos. O fogo foi contido e não houve danos aos apartamentos e demais estabelecimentos comerciais próximos e não houve vítimas, segundo o CBMDF.

Após o controle total do incêndio, foram realizados os procedimentos de rescaldo para eliminar riscos de reignição e, em seguida, ventilação tática para retirada do excesso de fumaça no ambiente. Para a ocorrência foram empenhadas oito viaturas de socorro.



O Corpo de Bombeiros não soube informar as causas do incêndio. O imóvel ficou aos cuidados de um parente do proprietário. A perícia do CBMDF foi acionada e a Polícia Militar do Distrito Federal esteve no local. Veja fotos: