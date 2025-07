Detran flagra condutores sem carteira e sem cinto durante blitz

Equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abordaram 170 veículos e constataram diversas irregularidades. - (crédito: Divulgação/Detran)

Durante a Operação Sossego realizada nesta terça-feira (1/7), em Ceilândia, equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abordaram 170 veículos e constataram diversas irregularidades. O destaque foi o flagrante de oito motociclistas dirigindo sem habilitação, sendo que a maioria atuava no transporte de mercadorias.

Além disso, os agentes identificaram dez motocicletas com escapamentos adulterados, prática que provoca poluição sonora e perturba o sossego da população. Também foram realizados 80 testes de etilômetro, com um caso confirmado de alcoolemia. Cinco condutores foram autuados por dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e outras dez infrações diversas foram registradas.

Fiscalização em Sobradinho

Ainda nesta terça-feira (1º), entre 16h40 e 18h30, o Detran-DF e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) promoveram um ponto de bloqueio na DF-425, na altura do Condomínio Vivendas Serranas, em Sobradinho II.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Durante a ação, foram constatadas diversas infrações, como dois motoristas conduzindo veículos sem possuir habilitação e uma CNH vencida há mais de 30 dias.

Os agentes também autuaram um condutor que transportava criança sem os dispositivos de retenção obrigatórios, outro que trafegava sem o cinto de segurança e um veículo com o farol queimado.

Entre os destaques da fiscalização, estava uma motocicleta cujo último licenciamento ocorreu em 2017 e que acumulava débitos superiores a R$ 6,4 mil.









*Com informações do Detran/DF.