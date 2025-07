Homem é procurado por tentativa de homicídio e ameaça em Santa Maria

Um homem, de 23 anos é procurado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por tentativa de homicídio com arma branca contra outro homem de aproximadamente 24 anos, na QN 206 de Santa Maria. De acordo com a PMDF, a vítima foi até a residência de uma mulher pedindo socorro, alegando ter sido esfaqueada. Em seguida, o agressor apareceu no local e desferiu novos golpes com um facão contra a vítima, na madrugada desta quarta-feira (2/7).

O autor do crime ainda ameaçou a mulher, afirmando que a mataria com seus filhos, caso chamasse a polícia. A equipe policial acionou o Corpo de Bombeiros e o SAMU. A vítima, com múltiplas perfurações, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O homem não portava documentos e a identificação dele não foi confirmada, segundo a PMDF.

O autor fugiu após o crime e, apesar das buscas realizadas por diversas viaturas da PMDF, não foi localizado. A ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), que dará prosseguimento às investigações.