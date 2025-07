Falha no ar-condicionado faz passageiros passarem mal em voo de Roma para São Paulo

Um problema no sistema de refrigeração de um voo que sairia de Roma com destino a São Paulo causou mal-estar em diversos passageiros, nesta quarta-feira (2/7). O voo LA8121 da Latam, que partiria do Aeroporto Internacional de Roma (FCO) para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), enfrentou dificuldades ainda no solo, antes da decolagem. O relato é da brasiliense Letícia de Carvalho, uma das passageiras.

Segundo ela, o comandante teria informado que o embarque começou com atraso devido à falha em um equipamento utilizado para ventilar a aeronave enquanto os motores estão desligados. Esse aparelho, responsável por fornecer ar fresco enquanto o avião ainda está no solo, não funcionava. “Tentaram ligá-lo duas vezes, mas sem sucesso. Com uma hora de atraso, o avião estava extremamente quente. Roma está enfrentando uma forte onda de calor, agora imagine isso dentro de uma aeronave fechada”, contou.

Letícia conta que a situação piorou após o embarque, quando os passageiros permaneceram por um longo tempo dentro do avião parado e sem ventilação adequada. “Demoraram a terminar o embarque e a fechar as portas. Algumas pessoas começaram a passar mal. Uma senhora teve uma crise de asma, e outras duas chegaram a desmaiar”, relatou. Médicos que estavam a bordo como passageiros prestaram os primeiros socorros.

Diante do agravamento da situação, o comandante teria informado que seria necessário desembarcar todos os passageiros. A espera pela reabertura das portas durou cerca de 20 minutos, enquanto a temperatura seguia elevada. De acordo com Letícia, após o desembarque, todos precisaram passar novamente pela segurança do aeroporto e aguardar nova chamada para embarque. Segundo Letícia, às 16h30, foi informado que o reembarque aconteceria às 17h, com previsão de decolagem às 18h.

Por causa do atraso, o voo que originalmente seria direto até São Paulo passou a incluir uma parada em Fortaleza.

No segundo embarque, o ar-condicionado chegou a funcionar por um curto período, mas logo voltou a falhar. “Passageiros começaram a ajudar as comissárias a distribuir água e pacotes de chips. Meia hora depois do horário previsto para a decolagem, o comandante avisou que o equipamento de ar havia sido desligado, o avião estava pronto para decolar, mas perdemos a janela de autorização aérea. A próxima só estaria disponível dali a três horas”, explicou a passageira.

Diante da sequência de problemas e do tempo excessivo de espera, a companhia aérea decidiu cancelar o voo. Os passageiros desembarcaram novamente, tiveram que reentrar oficialmente no país, retirar suas bagagens e seguir para uma fila extensa à espera de hotel, alimentação e transporte, providenciados pela companhia.

O Correio entrou em contato com a Latam para esclarecimentos sobre o ocorrido, mas até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações da empresa.

