Governo do DF libera mais de R$ 41 milhões para programas sociais

Os contemplados com o benefício do Cartão Prato Cheio podem consultar a situação acessando o site do GDF Social - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), liberou nesta terça-feira (1º/7) R$ 41,6 milhões para os pagamentos dos programas DF Social e Cartão Prato Cheio.

A maior parte dos recursos — R$ 31,3 milhões — foi destinada ao Cartão Prato Cheio, que passou a beneficiar 10.680 novas famílias. O programa oferece R$ 250 mensais, por até 18 meses, para a compra de alimentos, atendendo atualmente cerca de 130 mil famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Leia também: Cartão Prato Cheio completa 5 anos com ampliação de valor e beneficiários

Já o DF Social recebeu um repasse de R$ 10,3 milhões, beneficiando 70 mil famílias com um auxílio mensal de R$ 150. Algumas famílias recebem os dois benefícios simultaneamente. Entre os novos contemplados do DF Social, 292 famílias abriram contas sociais digitais para receber o valor.

Cartão Prato Cheio: confira como retirar o benefício

Desde a semana passada, os contemplados com o Cartão Prato Cheio já podem consultar sua situação e verificar a agência do Banco de Brasília (BRB) onde devem retirar o cartão, acessando o site do GDF Social. A retirada exige apresentação de documento oficial com foto e CPF.

Leia também: Cartão Prato Cheio é ampliado para 18 meses e atenderá mais 30 mil famílias

O programa passou recentemente a ter 18 parcelas mensais e, ao final desse ciclo, as famílias deixam temporariamente o programa, permitindo o ingresso de novos beneficiários. Quem ainda estiver em situação de vulnerabilidade ao fim do período pode solicitar o retorno, mediante nova avaliação em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

O DF Social é voltado para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único e residentes no Distrito Federal. A adesão é automática para quem atende aos critérios exigidos, conforme a priorização prevista e a disponibilidade orçamentária. Nesse caso, não é necessário fazer solicitação formal para receber o benefício.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Deputados apontam materialidade e reiteram pedido suspensão de Donizet

Deputados apontam materialidade e reiteram pedido suspensão de Donizet Cidades DF Desabamento de aterro: começa a transposição do córrego Santa Bárbara

Desabamento de aterro: começa a transposição do córrego Santa Bárbara Cidades DF Preso advogado que anunciava venda de maconha nas redes sociais

Preso advogado que anunciava venda de maconha nas redes sociais Cidades DF Celina Leão participa de assinatura de acordo sobre conflitos fundiários no DF

Celina Leão participa de assinatura de acordo sobre conflitos fundiários no DF Cidades DF GDF terá que indenizar passageira baleada em ônibus, decide TJDFT

GDF terá que indenizar passageira baleada em ônibus, decide TJDFT Cidades DF Celular ou livros

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/05/7158391-cartao-prato-cheio-completa-5-anos-com-ampliacao-de-valor-e-beneficiarios.html