Incêndio de grandes proporções atinge a região da QI 21 do Lago Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região da QI 21 do Lago Sul na tarde desta quarta-feira (2/7), e gerou preocupação entre os moradores. O fogo ocorreu em uma área próxima às primeiras casas da quadra, nos fundos da Escola Francesa, e nas proximidades da Escola das Nações. A fumaça escura e intensa era avistada de longe.

Incêndio de grandes proporções na QI 21 do Lago Sul (foto: Tais Braga/Divulgação)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As chamas avançaram rapidamente, colocando em risco as residências próximas, exigindo ação rápida do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). De acordo com a corporação, equipes foram enviadas ao local com viaturas especializadas no combate a incêndios.

Ainda não há informações sobre feridos ou a causa do incêndio. A área atingida possui vegetação seca, o que pode ter contribuído para a propagação das chamas.