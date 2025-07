PRF encontra 30kg de maconha em carro e prende dois homens

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (2/7), mais de 30kg de maconha e prendeu dois homens por tráfico de drogas. A ação ocorreu na Unidade Operacional da PRF na BR-040, em Santa Maria, após a equipe suspeitar dos ocupantes de um carro e acionar o Grupo de Operações com Cães (GOC) para uma fiscalização.

Uma equipe da PRF realizava um ponto de bloqueio em frente a Unidade Operacional, quando abordou um Ford/Ka com dois ocupantes. Durante a entrevista, o motorista e o passageiro deram informações desencontradas sobre o motivo da viagem, afirmando que buscariam um parente em Brasília, mas sem saber informar o endereço. O nervosismo e a inconsistência na história elevaram o nível de suspeita dos policiais.

Ao inspecionar o veículo, os policiais notaram vestígios de adulteração recente no para-choque traseiro. Diante da suspeita, o GOC foi acionado para uma verificação. Quatro cães farejadores da PRF indicaram a presença de drogas na parte traseira do carro, confirmando as suspeitas da equipe.

Com a indicação dos cães, os policiais fizeram uma busca minuciosa no veículo e encontraram um compartimento oculto, acessível apenas pelo para-choque. Dentro dele, estavam 29 tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 30,1 kg da droga.

O motorista e o passageiro receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados, junto com o entorpecente e o veículo apreendido, para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama).



Com informações da PRF

Saiba Mais Cidades DF Abandono e canibalismo: cães são resgatados e polícia investiga omissão de órgão do GDF

Abandono e canibalismo: cães são resgatados e polícia investiga omissão de órgão do GDF Cidades DF Ibaneis tira férias a partir desta quarta (2/7) e Celina assume Executivo

Ibaneis tira férias a partir desta quarta (2/7) e Celina assume Executivo Cidades DF Traficantes da mesma família são presos vendendo drogas a 150 metros de delegacia