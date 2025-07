Traficante cultivava maconha no Paranoá e armazenava em apê na Asa Norte

Um traficante foi preso nesta quarta-feira (2/7) por manter uma plantação de maconha gourmet em um sítio no Paranoá. O autor, além de cuidar da preparação da droga, levava os entorpecentes a um apartamento da Asa Norte — local que funcionava como centro de armazenamento e distribuição.

Policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) chegaram ao encalço do traficante após uma denúncia anônima pelo telefone 197. Segundo as investigações, o homem usava o sítio para plantar um tipo de maconha com alto teor de THC (tetrahidrocanabinol) e elevado valor comercial. Depois, fazia a transferência da droga à Asa Norte.

A divulgação das drogas era feita por meio das redes sociais. A polícia estima que o grama de maconha gourmet chega a custar R$ 150.

Apreensão

No terreno, os policiais encontraram três estufas contendo diversos pés de uma variação de skunk. Também foram apreendidos materiais utilizados no cultivo, como sementes, fertilizantes e máquinas para moer plantas.

As estufas contavam com lâmpadas especiais para acumular calor, sistema de ventilação, além de monitoramento de temperatura e umidade.

No apartamento da Asa Norte, foi encontrado skunk pronto para venda e armazenado em refrigeração, bem como três simulacros de arma de fogo e dinheiro.

Aos policiais, o preso alegou ser um entusiasta do cultivo da cannabis sativa e disse ter estudado por anos para aprimorar a qualidade da substância cultivada. Ainda em depoimento, confessou ter criado uma nova versão do entorpecente ao cruzar as variedades de skunk conhecidas como “freak” e “garlic”, obtendo assim uma mutação com elevado teor de THC.