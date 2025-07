Colisão entre três carros e caminhão deixa um morto e feridos na BR-060

O motorista de um Fiat Siena ficou preso nas ferragens, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local do acidente. - (crédito: Pedro Grigori/Esp. CB/D.A Press)

Um acidente envolvendo três carros e um caminhão resultou em uma morte e deixou três pessoas feridas na BR-060, próximo a Alexânia, no sentido Goiânia, na tarde desta quarta-feira (2/7).

No local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram um homem, de 46 anos, que conduzia um Fiat Siena prata, preso às ferragens. Durante o desencarceramento, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelo médico do bombeiro, ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado no local.

Outros veículos envolvidos foram uma Mercedes branca, conduzida por um homem, de 43 anos, uma carreta Scania branca, conduzida por um homem, de 47 anos, e um Honda Civic cinza, dirigido por um homem, 55 anos. Os três motoristas foram avaliados, estavam conscientes e orientados, sem ferimentos aparentes, e dispensaram transporte médico.

No acidente, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher, de 24 anos, que apresentava sangramento na face e dor no tórax, que foi encaminhada consciente e orientada ao Hospital Regional do Gama (HRG) e uma mulher, de idade não informada, que sofreu traumatismo cranioencefálico leve e foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O local ficou aos cuidados da PRF.