MP denuncia motorista por homicídio culposo após acidente em São Sebastião

A Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião apresentou denúncia, nesta quarta-feira (2/7), contra Agnaldo Venâncio Gomes, acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte de Neilton Meira dos Santos. O acidente ocorreu após Agnaldo, ao volante de um caminhão com sistema de freios em más condições e sem buzina, colidir com a motocicleta conduzida pela vítima. Após o impacto, o caminhão ainda capotou.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também solicitou à Justiça a fixação de um valor mínimo de R$ 100 mil para reparação de danos morais e materiais aos dependentes de Neilton.

Relembre o caso

O acidente aconteceu no dia 3 de setembro do ano passado, por volta das 9h, na DF-463, em frente ao Colégio Centrão, no bairro Residencial Oeste, em São Sebastião. Segundo a investigação, Agnaldo conduzia um caminhão com os freios em estado precário de conservação quando perdeu o controle do veículo. Ele atingiu vários automóveis na via, inclusive a motocicleta da vítima.

Agnaldo foi resgatado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital. Neilton também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois na unidade de saúde.