Obra de acesso à Escola Córrego das Corujas beneficia mais de 100 estudantes

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão assinou a ordem de serviço para o início da obra de pavimentação do acesso à Escola Classe Córrego das Corujas, localizada no Setor Habitacional Sol Nascente. Com investimento de R$ 5,5 milhões, a infraestrutura vai beneficiar diretamente mais de 100 estudantes da educação infantil e ensino fundamental da região.

A obra será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e faz parte do programa Caminho das Escolas, que tem como objetivo garantir infraestrutura adequada para alunos da zona rural do DF. O trecho que será pavimentado tem 4,8 km de extensão e receberá serviços de terraplenagem, drenagem, sinalização horizontal e vertical, paisagismo e instalação de canteiro de obras. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 120 dias.

Durante a cerimônia realizada nesta quinta-feira (3/7), a governadora Celina Leão destacou o impacto da iniciativa. “Essa obra é importantíssima, até porque ela traz algo que é a prioridade do nosso governo, que é o acesso a uma educação de qualidade, com condições de acessar a escola. Nós sabemos o quanto é difícil uma criança chegar na sua escola já saindo de casa todo limpinho e pega poeira no caminho. Isso afeta até a qualidade do ensino dessas crianças”, afirmou.

A chefe do Buriti ressaltou que esta é a quinta obra do programa Caminho das Escolas entre inaugurações e ordens de serviço. “Nós temos certeza que até o final do nosso governo nós iremos entregar mais obras como essa, que dão dignidade a quem acessa as escolas, principalmente em áreas mais longes”, disse. Ela ainda citou que o Sol Nascente está passando por uma transformação com mais de R$ 700 milhões aplicados em infraestruturas como restaurante comunitário, terminal rodoviário, redes de esgoto e construção de parques.

O presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior, lembrou que a obra é fruto de uma emenda de bancada parlamentar, da qual a própria Celina participou quando ainda era deputada. Fauzi elogiou a empresa vencedora da licitação, a Construtora Polo, e destacou que a previsão é de que os trabalhos sejam finalizados com antecedência. “Eles vão entregar com até 30 dias antes do prazo contratual”, disse.

O secretário de obras, Valter Casimiro, ressaltou a intervenção como parte de um esforço maior de urbanização da região. “Toda a urbanização do Sol Nascente, toda a infraestrutura que foi colocada aqui mostra que esse lugar já não é mais uma favela. Temos 80% da infraestrutura da cidade reaplicada”, enfatizou. O chefe da pasta ainda garantiu que a urbanização completa da região será finalizada ainda este ano.

O administrador do Sol Nascente também destacou o avanço da região nos últimos anos. “O Sol Nascente já não é mais o mesmo desde 2019, porque a mudança vem acontecendo a cada dia”, declarou.