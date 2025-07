Incêndio florestal preocupa motoristas e mobiliza bombeiros na Saída Norte

Dois incêndios chamaram a atenção no Distrito Federal nos últimos dias e reforçam o alerta sobre o aumento expressivo de focos de queimada na região. Na tarde desta quinta-feira (3/7), o fogo às margens da Saída Norte, nas proximidades da Granja do Torto, despertou a preocupação de motoristas que passavam pelo local.



Outro caso recente ocorreu na tarde de quarta-feira (2/7), quando um incêndio de grandes proporções atingiu a região da QI 21 do Lago Sul. As chamas começaram em uma área de vegetação próxima às primeiras casas da quadra, nos fundos da Escola Francesa e nas proximidades da Escola das Nações. A fumaça densa podia ser vista de vários pontos da cidade.

O fogo avançou rapidamente, colocando residências em risco. Equipes dos bombeiros foram enviadas ao local com viaturas especializadas para controlar as chamas e evitar maiores danos.

Ocorrências

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), em 2024, foram registradas 18.794 ocorrências de incêndios florestais no Distrito Federal — um aumento de 154,6% em relação ao ano anterior, que teve 7.339 casos. Os dados revelam o impacto crescente do fogo sobre as áreas verdes da capital.