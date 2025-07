Justiça mantém condenação de homem que tirou R$ 147 mil da conta de padrasto

Por decisão unânime, a 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação de um homem por estelionato contra o próprio padrasto idoso. No total, R$ 147 mil foram transacionados, e o réu ainda admitiu que usou mais de dois terços desse valor em apostas on-line. O caso resultou em um prejuízo de mais de R$ 112 mil, graças a empréstimos fraudulentos. O esquema só foi descoberto quando o padrasto consultou o contracheque e percebeu que não havia solicitado os financiamentos.

O idoso tinha dificuldade em gerenciar a conta, então, ofereceu os dados bancários para o enteado, que usou de má fé, e efetuou três empréstimos em um banco sem consentimento da vítima. Todo o valor foi, periodicamente, depositado na conta do condenado, entre junho e dezembro de 2022.

O homem alegou que estava disposto a devolver o valor inteiro, e que até já tinha realizado a devolutiva de uma parcela do dinheiro, mas parou de pagar por ter sido demitido. Ele também disse que não teve a intenção de causar prejuízo.

Foi determinada a pena de um ano e quatro meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 13 dias-multa. A reparação civil de R$ 112.004,15, correspondente ao prejuízo comprovado nos autos, também foi definida.