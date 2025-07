DF e Goiás selam parceria para evitar desastre ambiental com chorume

Uma reunião realizada nesta quinta-feira (3/7) selou a parceria entre os governos de Goiás e do Distrito Federal para buscar uma solução emergencial para o chorume acumulado no município de Padre Bernardo (GO), causado pelo desabamento no Aterro Ouro Verde.

O encontro entre o prefeito da cidade, Joseleide Lázaro, e o presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Luís Antônio Reis, foi mediado pelos secretários do Entorno de Goiás, Pábio Mossoró, e do DF, Cristian Viana.

A principal demanda da prefeitura é a urgente realocação de cerca de 10,5 mil metros cúbicos de chorume, contidos em três lagoas com risco iminente de rompimento. Segundo o prefeito, o colapso dessas estruturas pode causar sérios impactos ambientais.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Daiana Monteiro, reforçou a gravidade da situação. “Formamos um comitê de crise em Goiás. Agora, é hora de unir forças com o DF para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível”, afirmou.

O Comitê de Crise é formado pela Prefeitura de Padre Bernardo, pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A proposta é redistribuir o volume de chorume para que seja tratado em aterros de outras localidades da região.

Ao fim da reunião, ficou definido que a Caesb oferecerá suporte técnico-científico, incluindo a disponibilização de seus laboratórios, para a elaboração de um plano de monitoramento e acompanhamento da situação. “Toda a parte de testes, apoio técnico e mediação será realizada pela Caesb. Estamos à disposição para trabalhar com o comitê de crise no que for necessário”, enfatizou Luís Antônio Reis.

Os secretários Pábio Mossoró (SEDF-GO) e Cristian Viana (SEENT-DF) irão articular a identificação dos aterros aptos a receber parte do chorume para tratamento emergencial. “Temos o Aterro Sanitário Baru, em Águas Lindas de Goiás, e outra unidade em Cidade Ocidental. Se cada um puder receber uma parte, conseguiremos resolver o problema a tempo e evitar danos maiores”, destacou Pábio Mossoró.