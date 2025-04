RP Raphaela Peixoto

As provas ocorreram em 30 de março em todas as capitais do Brasil - (crédito: ICMBio/Divulgação)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou, nesta quarta-feira (30/4), o resultado final nas provas objetivas, bem como o resultado provisório na prova discursiva do concurso público para analista administrativo e analista ambiental. O documento consta no Diário Oficial da União.

Os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva entre os dias 2 e 5 de maio, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O documento também prevê que as justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir de 7 maio também no site oficial do certame.

As provas ocorreram em 30 de março em todas as capitais do Brasil. Para o cargo de analista administrativo, a prova objetiva contou com 110 questões, enquanto os candidatos ao cargo de analista ambiental responderam a 100 questões. A taxa de abstenção foi de 40,53%.

O certame oferece 350 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, com remuneração de R$ 8.817,72 para uma carga horária de 40 horas semanais. As vagas estão distribuídas por diversas regiões do país e na sede do ICMBio, em Brasília (DF).