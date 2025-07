Culturas Indígenas se encontram na Chapada dos Veadeiros em julho

Os dois últimos dias do evento culminam no Encontro na Aldeia, um festival que contará com grandes shows de artistas indígenas e não-indígenas - (crédito: Bruno Jungmann)

A Aldeia Multiétnica celebra sua 17ª edição em 2025, em um evento de troca de saberes entre os povos indígenas e a comunidade não-indígena no Brasil. O encontro, que no ano passado atraiu 5 mil pessoas, oferece uma oportunidade única de vivenciar de perto as ricas culturas dos povos originários.

Leia também: Indígenas protestam contra abandono do governo

Entre 11 e 19 de julho, indígenas de diversas regiões do país se reúnem na Aldeia, localizada em Alto Paraíso de Goiás, no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Durante nove dias, os visitantes terão acesso a uma programação intensa, repleta de cantos, danças, gastronomia, pinturas corporais e arte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O evento também promoverá debates abertos sobre a realidade nas aldeias, por meio de rodas de conversa e da convivência diária entre participantes indígenas e não-indígenas. A cada dia, um povo indígena será o anfitrião de uma festa tradicional. As celebrações se iniciam ao amanhecer e seguem até o início do dia seguinte, quando o comando da Aldeia é passado para outro grupo.

A agenda inclui apresentações culturais, rodas de conversa, oficinas, palestras e uma feira de artesanato tradicional. Nos intervalos, os participantes podem desfrutar de momentos de relaxamento à beira da fogueira, reflexões e banhos de rio.

A agenda inclui apresentações culturais, rodas de conversa, oficinas, palestras e uma feira de artesanato tradicional (foto: Bruno Jungmann)

Os dois últimos dias do evento culminam no Encontro na Aldeia, um festival que contará com grandes shows de artistas indígenas e não-indígenas. No sábado (19/7), o público poderá conferir os trabalhos desenvolvidos por artistas indígenas durante o programa de residência artística. Em seguida, o palco recebe a cantora e compositora indígena Tainara Takua e o rapper Owerá. A noite será encerrada com o reggae brasileiro da Tribo de Jah.

No domingo (20/7), o Encontro na Aldeia apresenta a cantora indígena Djuena Tikuna e o grupo Pé de Cerrado. O encerramento da 17ª edição ficará por conta do aclamado cantor pernambucano Lenine.

Os ingressos para a Aldeia Multiétnica podem ser adquiridos através do site https://oticket.com.br/event/7483/xvii-aldeia-multietnica.

Não perca!

Confira a programação das festas dos povos em 2025: