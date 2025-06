Cerrado Jazz Festival 2025 tem edital aberto para bandas brasilienses

Conjuntos de jazz, música instrumental, soul e choro do Distrito Federal podem pleitear vaga no Cerrado Jazz Festival 2025. O edital recebe inscrições até o dia 4 de julho. É necessário enviar um release, duas músicas autorais, link de vídeo ao vivo e links das redes sociais ou plataformas de streaming. O cachê é de R$ 5 mil por grupo.

O resultado será divulgado no dia 14 de julho de 2025 pelo site oficial do festival e pelas redes sociais. Nesta edição, o Cerrado Jazz Festival, que será realizado de 7 a 10 de agosto, celebra 10 anos de existência e tem se tornado vitrine para artistas brasilienses.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal, o Cerrado Jazz Festival 2025 é uma produção da Beco da Coruja, com patrocínio da Neoenergia, Instituto Neoenergia e CAIXA e conta com o apoio do Instituto Janelas da Arte, Espaço Cultural Renato Russo e Escola de Música de Brasília.