Fim de semana será de temperaturas amenas e céu com poucas nuvens

Começou o final de semana na capital brasiliense, e a previsão é de tempo firme nos próximos dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para esta sexta-feira (4/7), e nem para sábado e domingo. O céu terá a presença de poucas nuvens, conforme explica a meteorologista do Inmet, Lady Custódio. "Como não há previsão de frente fria, que pode trazer alguma mudança no vento, então (o céu) vai ficar com poucas nuvens".

Os termômetros marcaram 13°C na região do Plano Piloto, e 12.2°C em Águas Emendadas, segundo o Inmet. A sensação térmica chegou a 8.8°C, por volta das 7h, devido às rajadas de vento de 30km/h que ocorreram nesta manhã. Os próximos dias serão marcados por temperaturas mínimas entre 12°C e 13°C, e as máximas entre 24°C e 25°C. Há a baixa umidade relativa do ar, com alguns pontos do Distrito Federal podendo chegar a 25%, e no Plano Piloto, a previsão é de que se mantenha entre 30% e 35%.

Lady Custódio aponta para os cuidados da saúde que devem ser redobrados devido à estação do ano, como "se hidratar bastante, evitar fazer exercícios em horários de alta temperatura, passar hidratante, e também, protetor solar". A especialista adverte as precauções para evitar incêndios, "não fazer nenhum tipo de queimada e nem tentar limpar o quintal com fogo, pois é fácil de o fogo se alastrar", explica.