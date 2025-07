PMDF recupera carro furtado e objetos de residência durante operação

A Polícia Militar (PMDF) recuperou, na tarde desta quinta-feira (3/7), um veículo e diversos objetos furtados de uma residência na Fercal. A ação ocorreu durante uma operação nas proximidades de Nova Colina, em Sobradinho.

O patrulhamento foi intensificado após a corporação receber informações de que um Fiat Uno azul, furtado no dia anterior em Planaltina, estaria circulando na área. O veículo foi localizado em uma borracharia às margens da DF-440, onde dois homens foram abordados próximos ao carro.

Durante a verificação, os policiais constataram que a placa do automóvel correspondia a um registro de furto ativo na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Imagens de segurança do estabelecimento confirmaram que os dois indivíduos abordados estavam no carro no momento da chegada da PM, mas o condutor conseguiu fugir antes da ação policial.

No veículo, os policiais militares encontraram uma chave mixa e uma caixa de som portátil, que foi posteriormente reconhecida como produto de um furto ocorrido horas antes em uma casa na Fercal. Com o apoio dos detidos, os policiais se dirigiram a uma residência onde estavam guardadas outras mercadorias furtadas, incluindo televisores e equipamentos de som. Uma das TVs já havia sido vendida, mas também foi localizada e apreendida.

A vítima do furto compareceu à delegacia e reconheceu todos os itens subtraídos. A ocorrência foi registrada na 31ª DP, onde os objetos foram restituídos e os envolvidos apresentados para as providências legais.