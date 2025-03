Qualifica DF móvel oferece vagas para diversos cursos de qualificação

As inscrições para os cursos de qualificação profissional estão abertas e vão até dia 23 de março. As aulas começam dia 1° de abril. São 1.012 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever pelo portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

As aulas serão ministradas nos turnos matutino, das 8h às 12h, e vespertino, de 14h às 18h. A carga horária total dos cursos é de 80 horas/aula. As regiões de Água Quente, Estrutural, Samambaia e Fercal são atendidas pelo programa.

Design gráfico, auxiliar administrativo, atendente de farmácia e design de sobrancelhas são alguns dos cursos disponíveis. O programa tem como objetivo capacitar e qualificar profissionalmente os participantes, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do DF.